Tris Goggia a Lake Louise | suo anche il Super-G

(Di domenica 5 dicembre 2021)(CANADA) (ITALPRESS) – Sofiavinceil-G di, tappa della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/22. Sulla pista canadese, dopo la doppietta in discesa, la sciatrice bergamasca firma ilgrazie al tempo di 1'18?28. Battuta di 11 centesimi la campionessa di specialità Lara Gut-Behrami, completa il podio l'austriaca Mirjam Puchner (+0?44). Ma la pattuglia azzurra piazza altre due sciatrici nella top-10: sono Federica Brignone, quinta, ed Elena Curtoni, settima. Nel mezzo la statunitense Mikaela Shiffrin. Chiude quattordicesima Francesca Marsaglia, Roberta Melesi è al 23esimo posto, poi Nicol Delago (28esima). Fuori dalle 30, invece, Nadia Delago e Karoline Pichler. (ITALPRESS).

Perfetta ? Per la terza giornata di fila Sofia dà una lezione tattica, prima che di velocità. Perfetta la sua interpretazione di un tracciato con diversi trabocchetti, con tanti cambi di ritmo,... Sofia non smette di stupire: la campionessa bergamasca concede il tris aggiudicandosi a Lake Louise anche il Superg di Coppa del Mondo dopo aver conquistato le due discese disputate sulle nevi ... Sofia Goggia dopo le due libere vince anche il superG a Lake Louise, realizzando una memorabile tripletta con tre vittorie in tre giorni, impresa che riesce solo ai grandi. L'azzurra - 29 anni e ...