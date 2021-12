Traffico Roma del 05-12-2021 ore 08:30 (Di domenica 5 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con il Traffico situazione tranquilla e sulle strade della capitale In questa prima domenica di dicembre pochi gli spostamenti e spostamenti comunque sicuramente agevolati dal fermo dei mezzi pesanti come ogni domenica dalle 9 alle 22 Piove su tutta la regione raccomandiamo quindi di fare molta attenzione nella guida Vi ricordo che in autostrada in caso di pioggia il limite massimo di velocità scende a 110 km orari intanto vincita alla polizia locale segnala tre incidente in via Tuscolana all’altezza di via dell’Arco di Travertino in via della Storta all’incrocio con la via Cassia e su Viale Palmiro Togliatti all’altezza di via Giovanni Battista de Toni bene per il momento da Massimo vi è tutto Grazie per l’attenzione ma per i dettagli di queste notizie potrete sempre consultare il sito ... Leggi su romadailynews (Di domenica 5 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con ilsituazione tranquilla e sulle strade della capitale In questa prima domenica di dicembre pochi gli spostamenti e spostamenti comunque sicuramente agevolati dal fermo dei mezzi pesanti come ogni domenica dalle 9 alle 22 Piove su tutta la regione raccomandiamo quindi di fare molta attenzione nella guida Vi ricordo che in autostrada in caso di pioggia il limite massimo di velocità scende a 110 km orari intanto vincita alla polizia locale segnala tre incidente in via Tuscolana all’altezza di via dell’Arco di Travertino in via della Storta all’incrocio con la via Cassia e su Viale Palmiro Togliatti all’altezza di via Giovanni Battista de Toni bene per il momento da Massimo vi è tutto Grazie per l’attenzione ma per i dettagli di queste notizie potrete sempre consultare il sito ...

