Tony Santagata, morto il cantante pugliese: aveva 85 anni (Di domenica 5 dicembre 2021) Tony Santagata, 85 anni, è morto oggi 5 dicembre 2021: aveva portato la canzone pugliese ai primi posto delle classifiche di vendita dei dischi. Tony Santagata è morto oggi, 5 dicembre 2021: il cantautore pugliese è deceduto improvvisamente mentre si trovava in ospedale a Roma. La notizia è stata diffusa dalla moglie Giovanna Isola, con la quale aveva festeggiato da poco i 50 anni di matrimonio. L'ultima sua apparizione televisiva è stata, circa un mese fa, nel programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Tony Santagata, pseudonimo di Antonio Morese, era nato a Sant'Agata di Puglia, in provincia di Foggia, il 9 dicembre 1935. La sua carriera ... Leggi su movieplayer (Di domenica 5 dicembre 2021), 85, èoggi 5 dicembre 2021:portato la canzoneai primi posto delle classifiche di vendita dei dischi.oggi, 5 dicembre 2021: il cantautoreè deceduto improvvisamente mentre si trovava in ospedale a Roma. La notizia è stata diffusa dalla moglie Giovanna Isola, con la qualefesteggiato da poco i 50di matrimonio. L'ultima sua apparizione televisiva è stata, circa un mese fa, nel programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone., pseudonimo di Antonio Morese, era nato a Sant'Agata di Puglia, in provincia di Foggia, il 9 dicembre 1935. La sua carriera ...

Advertising

fanpage : Addio a Tony Santagata, cantautore e cabarettista pugliese noto soprattutto per canzoni come Quant'è bello lu primm… - katiabaciabbrac : Tony Santagata - Quant'è bello lu primm'ammore - Brus_Uillis : RT @fanpage: Addio a Tony Santagata, cantautore e cabarettista pugliese noto soprattutto per canzoni come Quant'è bello lu primm'ammore htt… - CorazzaEfisia : RT @effetronky: una lunga gavetta e poi il successo a Canzonissima scalando Hit parade con brani come Lu maritiello, Quant'è bello lu primm… - giovanpetr : Anche Tony Santagata ci ha lasciati. “Lu maritiello” è stata la colonna sonora di molte nostre serate allegre ed ar… -