Scacchi | Magnus Carlsen | “Questa 2a vittoria non viene senza la prima” Nepomniachtchi | “Performance sotto il livello di Grande Maestro”

(Di domenica 5 dicembre 2021) Conferenza stampa particolarmente sentita, quella successiva all’ottava partita del match trae Ian. Il norvegese è salito sul 5-3 della sfida valida per il Campionato del Mondo, un confronto che potrebbe portarlo per la quinta volta sul trono iridato negli. Obiettivo sempre più vicino, visti gli avvenimenti odierno.ha definito 10. De1 “insipida”, spiegandola così: “Mi sono seduto pensando così a lungo che non ho potuto calcolare propriamente, così ho semplicemente pensato di cambiare le Donne e poi probabilmente sarebbe stata patta“. Più tardi: “Penso di poter dire che il mio cervello fosse fritto. Ho sentito che una battaglia fiera non era nei miei interessi“. Cosa ne pensavadella sua replica? “Non vedevo differenze tra ...

Seguono ben 40 minuti e 41 secondi di riflessione da parte del norvegese, che opta per una non proprio usuale 10. De1+. A quel punto l'impressione è che voglia accontentarsi del mezzo punto invece che ...... sono le parole scritte a caratteri cubitali sul fondale della sala da gioco allestita a Dubai, per il match mondiale ditra il campione del mondo, il norvegeseCarlsen , e lo sfidante,...Magnus Carlsen, in maniera nettamente più breve rispetto a quanto accaduto due giorni fa, firma la seconda vittoria nel match per il Campionato del Mondo 2021. Gli scacchi sembrano destinati a rimaner ...You Are Your Best Moves: tu sei la tua mossa migliore. E perdi. Tu sei quel che di meglio riesci a fare. Dipende solo da te. Conta la tua capacità, la tua abilità, la tua intelligenza.