Sacchi: “Il Napoli scivola al 3°posto, ha pagato le tante assenze: niente drammi non è a fine corsa” (Di domenica 5 dicembre 2021) Sacchi sottolinea che il Napoli ha pagato il KO con l'Atalanta per le tante assenze, ma non c'è da fare drammi non è a fine corsa L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 5 dicembre 2021)sottolinea che ilhail KO con l'Atalanta per le, ma non c'è da farenon è aL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

milansette : Arrigo Sacchi e la corsa scudetto: Milan, Inter, Napoli, Atalanta - La Gazzetta dello Sport - infoitsport : Il Napoli perde con l'Atalanta: il commento di Sacchi - infoitsport : Sacchi: 'Il Napoli ha pagato le tante assenze, non è a fine corsa! L’importante è assorbire questa ferita senza far… - ParliamoDiNews : Sacchi: `Il Napoli ha pagato le tante assenze, non è a fine corsa! L’importante è assorbire que… - EmpoliLadies : NAPOLI ?? EMPOLI ?? Così in campo???? Diretta @TIM_vision Capelletti; De Rita, Brscic, Knol, Mella; Cinotti, Bellucci… -