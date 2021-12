Pechino fa le “prove” di invasione di Taiwan, dice il Pentagono (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono “preoccupanti” le operazioni militari che la Cina porta avanti nell’Indo-pacifico. Così le ha definite Lloyd Austin, segretario alla Difesa degli Stati Uniti, intervenendo al Reagan National Defense Forum dopo una visita in Corea del Sud e promettendo l’impegno di Washington per contrastare le mire di Pechino grazie anche alle alleanze con i partner regionali. La Cina “lavora per sviluppare il potenziale militare il più in fretta possibile e alcune delle azioni di forza che porta avanti nella regione, preoccupano noi e i nostri partner locali”, ha detto il capo del Pentagono. Gli Stati Uniti sono decisi, ha continuato, a “esercitare un ruolo di stabilizzatore”, grazie a esercitazioni militari congiunte ma anche a un crescente interscambio di conoscenze. La Cina è l’unica potenza in grado “di usare il suo potere economico, diplomatico, militare ... Leggi su formiche (Di domenica 5 dicembre 2021) Sono “preoccupanti” le operazioni militari che la Cina porta avanti nell’Indo-pacifico. Così le ha definite Lloyd Austin, segretario alla Difesa degli Stati Uniti, intervenendo al Reagan National Defense Forum dopo una visita in Corea del Sud e promettendo l’impegno di Washington per contrastare le mire digrazie anche alle alleanze con i partner regionali. La Cina “lavora per sviluppare il potenziale militare il più in fretta possibile e alcune delle azioni di forza che porta avanti nella regione, preoccupano noi e i nostri partner locali”, ha detto il capo del. Gli Stati Uniti sono decisi, ha continuato, a “esercitare un ruolo di stabilizzatore”, grazie a esercitazioni militari congiunte ma anche a un crescente interscambio di conoscenze. La Cina è l’unica potenza in grado “di usare il suo potere economico, diplomatico, militare ...

