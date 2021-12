Papa Francesco oggi a Lesbo, l'incontro con i rifugiati: "Fermiamo naufragio di civiltà" (Di domenica 5 dicembre 2021) Il Papa è tornato nell'isola dopo 5 anni. E nel campo di Mytilene si è fermato ad ascoltare le storie e le invocazioni di alcuni dei rifugiati, delle provenienze più diverse, dall'Asia, al Medio Oriente, all'Africa. "Sono qui per vedere i vostri volti, per guardarvi negli occhi. Occhi carichi di paura e di attesa" ha detto il pontefice nel suo discorso Leggi su rainews (Di domenica 5 dicembre 2021) Ilè tornato nell'isola dopo 5 anni. E nel campo di Mytilene si è fermato ad ascoltare le storie e le invocazioni di alcuni dei, delle provenienze più diverse, dall'Asia, al Medio Oriente, all'Africa. "Sono qui per vedere i vostri volti, per guardarvi negli occhi. Occhi carichi di paura e di attesa" ha detto il pontefice nel suo discorso

