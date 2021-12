Milano-Varese | violenze sessuali sul treno | presi i due aggressori delle ragazze

VittorioSgarbi : Ieri sulla tratta ferroviaria Milano -Varese sono state violentate due ventenni. C’è da sperare che i due aggressor… - Corriere : Due ventenni violentate sul treno, terrore sulla linea serale dei pendolari da Milano a... - fattoquotidiano : Violenza sessuale, caccia alla coppia di uomini che sul treno Milano-Varese e poi in stazione ha aggredito due 20en… - EugeniaFanna : RT @Smartitina: Violenze sessuali sul treno Milano Varese. Treni abbandonati e privi di sicurezza ma il poco personale che c'è, invece di e… - Mela44250219 : RT @Smartitina: Violenze sessuali sul treno Milano Varese. Treni abbandonati e privi di sicurezza ma il poco personale che c'è, invece di e… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Varese

...e dalla Polfer ha fermato due uomini in relazione a due episodi di violenza sessuale avvenuti venerdì sera ai danni di due giovani ragazze a bordo di un treno della linea ferroviaria...Due uomini sono stati fermati con l'accusa di violenza sessuale su due ragazze nel Varesotto. Una ragazza è stata aggredita su un treno della linea, l'altra nella stazione di Vedano Olona appena scesa dal convoglio. Quest'ultima è riuscita a scappare prima di chiamare il 112, mentre l'altra è stata violentata. I fatti risalgono a ...Gli allievi di Barbara Fusar Poli il primo titolo italiano junior in carriera..... FISG: Campionati Italiani Assoluti di pattinaggio di figura ...Doveva essere l’occasione del riscatto, per i Giaguari Under 18, ed invece la rivincita si è trasformata in una marcia trionfale per i Seamen Milano che, con la vittoria per 40-7 ottenuta contro i Gia ...