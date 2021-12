Manila Nazzaro fatta a pezzi, dopo le frasi di Clarissa la sentenza è impietosa: “Gli p*scia in testa!” (Di domenica 5 dicembre 2021) Manila Nazzaro del GF Vip di nuovo sotto accusa: durissime le parole della Princess Clarissa Selassiè dopo la cena etiope. Manila Nazzaro (fonte instagram)Settimana difficile nella Casa del GF Vip per il clan Selassiè. dopo aver affrontato l’uscita della sorella Clarissa, Lulù e Jessica sono state attaccate su molti fronti dagli inquilini del “Grande Fratello“. Se Lulù ha rovinosamente discusso con Manuel Bortuzzo e Maria Monsè, anche Jessica ha avute le sue belle gatte da pelare. Ormai sembra palese che, nella Casa più spiata d’Italia, si sia creata una frattura nel gruppo storico di quest’edizione, conducendo le due sorelle all’isolamento dal resto del gruppo. LEGGI ANCHE>> “Al 99% lasciano la casa”: terremoto al GF Vip, decisione ... Leggi su specialmag (Di domenica 5 dicembre 2021)del GF Vip di nuovo sotto accusa: durissime le parole della PrincessSelassièla cena etiope.(fonte instagram)Settimana difficile nella Casa del GF Vip per il clan Selassiè.aver affrontato l’uscita della sorella, Lulù e Jessica sono state attaccate su molti fronti dagli inquilini del “Grande Fratello“. Se Lulù ha rovinosamente discusso con Manuel Bortuzzo e Maria Monsè, anche Jessica ha avute le sue belle gatte da pelare. Ormai sembra palese che, nella Casa più spiata d’Italia, si sia creata una frattura nel gruppo storico di quest’edizione, conducendo le due sorelle all’isolamento dal resto del gruppo. LEGGI ANCHE>> “Al 99% lasciano la casa”: terremoto al GF Vip, decisione ...

