LIVE Virtus Bologna-Dinamo Sassari 83-79, Serie A basket in DIRETTA: emiliani a +4 a quattro minuti dalla fine (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89-86 Jaiteh fa 0/2 dalla lunetta. A un minuto dalla fine. 89-86 Teodosic fa 1/2 dalla lunetta. Sassari prova a pareggiare con un tiro dall’arco. 88-86 Tripla di Beeeeendzius. Sassari a -2. 88-83 Gioco da tre punti di Jaiteh: Virtus a +5. 85-83 Bendzius mette a referto due liberi pesantissimi. 85-81 Rimangono quattro i punti di differenza a tre minuti dalla fine. 83-79 Timeout Sassari a quattro minuti dalla fine. 83-79 Due su due per Belinelli ai liberi. 81-79 Mekowulu riporta sotto gli ospiti. 81-77 Tessitori si fa largo in area e va a ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA89-86 Jaiteh fa 0/2lunetta. A un minuto. 89-86 Teodosic fa 1/2lunetta.prova a pareggiare con un tiro dall’arco. 88-86 Tripla di Beeeeendzius.a -2. 88-83 Gioco da tre punti di Jaiteh:a +5. 85-83 Bendzius mette a referto due liberi pesantissimi. 85-81 Rimangonoi punti di differenza a tre. 83-79 Timeout. 83-79 Due su due per Belinelli ai liberi. 81-79 Mekowulu riporta sotto gli ospiti. 81-77 Tessitori si fa largo in area e va a ...

