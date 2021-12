Le Figaro vs Napoli, la querelle continua. Intanto però a Parigi ha chiuso Pièce Unique (Di domenica 5 dicembre 2021) Ero a Parigi e ho cercato di conciliarmi con la Ville Lumière. Anzi consiglierei al sindaco Sala di farsi un giretto da quelle parti e ispirarsi un po’ per luci e lumi. In confronto il centro di Milano (esclusi gli scintillanti grattacieli) in fatto di illuminazione sembra un cimitero. Questa che sto per raccontare, invece, è una storia di lazzaraggine intellettuale. Era un pezzo storico dell’arte contemporanea. La Gallerie Pièce Unique aperta nel 1988 nel cuore di Saint Germain des Pres in Rue Jacques Callot 4, la madre di tutte le gallerie. Al suo fondatore Lucio Amelio guardavano come un totem i galleristi di tutto il mondo. Appena sei anni dopo Lucio moriva della brutta bestia e da testamento l’importante lascito finì nelle mani della sua “allieva” prediletta Marussina Gravaguolo, che per 31 anni ha portato avanti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 dicembre 2021) Ero ae ho cercato di conciliarmi con la Ville Lumière. Anzi consiglierei al sindaco Sala di farsi un giretto da quelle parti e ispirarsi un po’ per luci e lumi. In confronto il centro di Milano (esclusi gli scintillanti grattacieli) in fatto di illuminazione sembra un cimitero. Questa che sto per raccontare, invece, è una storia di lazzaraggine intellettuale. Era un pezzo storico dell’arte contemporanea. La Gallerieaperta nel 1988 nel cuore di Saint Germain des Pres in Rue Jacques Callot 4, la madre di tutte le gallerie. Al suo fondatore Lucio Amelio guardavano come un totem i galleristi di tutto il mondo. Appena sei anni dopo Lucio moriva della brutta bestia e da testamento l’importante lascito finì nelle mani della sua “allieva” prediletta Marussina Gravaguolo, che per 31 anni ha portato avanti ...

