"Io positivo avrei potuto girare tranquillamente ovunque con il mio Green Pass"

(Di domenica 5 dicembre 2021) “Speriamo che il supernon abbia quei bug, quelle falle che ho riscontrato personalmente nella versione attuale: da convalescente al Covid avrreicon il mio certificato nei ristoranti e in tutti i luoghi al chiuso”. Valerio Capriotti restaurant manager del ristorante Baccano a Roma racconta la sua esperienza con la Carta Verde a La Repubblica. “Essendo appunto a fine convalescenza per Covid, nei giorni scorsi facendo delle prove con altri telefonini ho verificato che il mio, pur essendo io vaccinato e, risultava verde, quindi tecnicamente sareientrare in tutti i ristoranti durante il periodo del contagio. Significa che chiunque anche se contagiato, almeno fino ad ...

"Essendo appunto a fine convalescenza per Covid, nei giorni scorsi facendo delle prove con altri telefonini ho verificato che il mio Green Pass, pur essendo io vaccinato e positivo, risultava verde, ...