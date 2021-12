F1, Max Verstappen salva la terza posizione in griglia a Jeddah? Ultime indiscrezioni incoraggianti (Di domenica 5 dicembre 2021) Le prime indiscrezioni che filtrano dal paddock (specialmente da fonti olandesi) sembrano incoraggianti a Gedda per Max Verstappen, che dovrebbe conservare la sua terza posizione di partenza al via del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2021, ventunesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Le condizioni della scatola del cambio sulla sua Red Bull, dopo l’incidente di ieri in uscita da curva 27 a fine Q3, sembrano essere infatti piuttosto buone. In ogni caso le indagini tecniche sulla monoposto non sono ancora terminate e quindi bisognerà attendere qualche ora per avere la conferma definitiva della decisione finale del team di Christian Horner. Ricordiamo che il leader del campionato è andato a sbattere durante il suo ultimo giro veloce in qualifica, piegando il braccetto della ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Le primeche filtrano dal paddock (specialmente da fonti olandesi) sembranoa Gedda per Max, che dovrebbe conservare la suadi partenza al via del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2021, ventunesimo e penultimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Le condizioni della scatola del cambio sulla sua Red Bull, dopo l’incidente di ieri in uscita da curva 27 a fine Q3, sembrano essere infatti piuttosto buone. In ogni caso le indagini tecniche sulla monoposto non sono ancora terminate e quindi bisognerà attendere qualche ora per avere la conferma definitiva della decisione finale del team di Christian Horner. Ricordiamo che il leader del campionato è andato a sbattere durante il suo ultimo giro veloce in qualifica, piegando il braccetto della ...

