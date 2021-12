Diletta Leotta, com’era prima dei ritocchini | Stenterete a credere sia lei (Di domenica 5 dicembre 2021) Diletta Leotta è di una bellezza indiscutibile, eppure, nonostante si sia sempre distinta per l’aspetto fisico invidiabile, agli esordi era completamente diversa dalla conduttrice che conosciamo oggi. Guardando una sua foto di qualche anno fa potreste non riconoscerla! Diletta Leotta-AltranotiziaRicordate come era all’inizio Diletta Leotta? In alcune foto appare diversa da oggi. Per questo motivo, molti si chiedono in quali punti abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. Ma come era la Leotta all’inizio della sua ascesa nel mondo dello spettacolo? Diletta Leotta, com’era prima dei ‘ritocchini’ Nonostante nel 2009 sia stata scartata alle selezioni di Miss Italia, ... Leggi su altranotizia (Di domenica 5 dicembre 2021)è di una bellezza indiscutibile, eppure, nonostante si sia sempre distinta per l’aspetto fisico invidiabile, agli esordi era completamente diversa dalla conduttrice che conosciamo oggi. Guardando una sua foto di qualche anno fa potreste non riconoscerla!-AltranotiziaRicordate come era all’inizio? In alcune foto appare diversa da oggi. Per questo motivo, molti si chiedono in quali punti abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica. Ma come era laall’inizio della sua ascesa nel mondo dello spettacolo?dei ‘’ Nonostante nel 2009 sia stata scartata alle selezioni di Miss Italia, ...

