“Devi stare zitto…” | Allegri punisce Morata in diretta

(Di domenica 5 dicembre 2021) Battibecco vistoso tra Massimilianoe Alvaroa bordocampo nel corso di Juventus-Genoa: ecco cosa si sono detti. Alvarofa fallo, riceve un cartellino giallo per reazione eccessivamente nervosa e Massimilianodecide immediatamente di sostituirlo con Moise Kean. Lo spagnolo non prende benissimo la scelta e, arrivato verso la panchina bianconera, le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

#Juve, #Allegri contro #Morata. Battibecco e sostituzione, il tecnico: 'Stai facendo casino, devi stare zitto' #JuveGenoa

I due si incrociano a bordocampo e Allegri nuovamente lo riprende, con uno scambio di battute "vivace": "Hai regalato un fallo,zitto!", urla Allegri, con Morata che si difenede: "Ma cosa ......abituarti a soffrire. Per me soffrire è come fare colazione. Questa sofferenza la porto in avanti e la trasformo in energia di dire che non devo mollare . L'adrenalina mi faa questi ...