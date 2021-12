Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2021-2022: Marita Kramer scappa dopo Lillehammer (Di domenica 5 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2021-2022 si è aperta in Russia con lo svolgimento di due competizioni individuali sul trampolino piccolo di Nizhny Tagil, in cui Ema Klinec e Marita Kramer si sono spartite un successo a testa. Ha poi vinto Althaus a Lillehammer, ma Kramer si è presa velocemente la testa della graduatoria che aveva voluto fortemente dopo gli episodi sfortunati in Russia. Proprio l’austriaca ha trionfato ancora in Norvegia, ma dal long hill, allungando in questo modo in graduatoria. Di seguito la Classifica generale aggiornata della Coppa del Mondo 2021-2022 di salto ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021) Ladeldicon gli scisi è aperta in Russia con lo svolgimento di due competizioni individuali sul trampolino piccolo di Nizhny Tagil, in cui Ema Klinec esi sono spartite un successo a testa. Ha poi vinto Althaus a, masi è presa velocemente la testa della graduatoria che aveva voluto fortementegli episodi sfortunati in Russia. Proprio l’austriaca ha trionfato ancora in Norvegia, ma dal long hill, allungando in questo modo in graduatoria. Di seguito lagenerale aggiornata delladeldi...

