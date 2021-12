Advertising

PianetaMilan : #MilanLiverpool, arbitra l'olandese #Makkelie | @ChampionsLeague #News - #UCL #ChampionsLeague #Champions @acmilan… - interclubpavia : Champions: Makkelie arbitrerà la sfida Milan-Liverpool - sportface2016 : Gli arbitri di #MilanLiverpool e #RealMadridInter - sportli26181512 : Champions League, Milan-Liverpool: arbitra l'olandese Makkelie: A due giorni dalla sfida decisiva di martedì sera t… - RaiSport : ? #Makkelie arbitrerà la sfida #MilanLiverpool #RealMadridInter a #Brych, #Massa ad Amsterdam per… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Makkelie

Dannyarbitrerà Milan - Liverpool, valida la 6ª e ultima giornata del Girone B dellaLeague, in programma martedì al Meazza di Milano (ore 21). Il 'fischietto' olandese sarà assistito dai ...Dannyarbitrerà Milan - Liverpool, valida la 6/a e ultima giornata del Girone B dellaLeague, in programma martedì al Meazza di Milano (ore 21). Il 'fischietto' olandese sarà assistito ...Danny Makkelie arbitrerà Milan-Liverpool, valida la 6ª e ultima giornata del Girone B della Champions League, in programma martedì al Meazza di Milano (ore 21). Il 'fischietto' olandese sarà assistito ...E’ l’olandese Danny Makkelie l’arbitro scelto per dirigere Milan-Liverpool, match della sesta giornata dei gironi di Champions League. La sfida del Meazza, in programma martedì sera, vedrà come assist ...