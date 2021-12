Calcio | Torino Juric ' Prossime quattro partite diranno chi siamo'

Advertising

Agenzia_Ansa : Sei indagati nell'inchiesta della procura di Torino che ha portato a perquisizioni della Gdf nelle sedi della Juve… - reportrai3 : La Procura di Torino ha indagato 6 alti dirigenti del club Juve. L’indagine nasce dagli accertamenti avviati prima… - Agenzia_Ansa : Ci sono accertamenti anche sui rapporti economici con Cristiano Ronaldo nell'inchiesta della procura di Torino e de… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Primavera 1, Torino-Cagliari 0-0: i sardi sono i prossimi avversari del… - Etzi2891 : RT @CagliariCalcio: ?? | SI PARTE Inizia Torino-Cagliari Primavera! Diretta su @tvdellosport ?? Canale SI Solo Calcio, app e sito ?? #Prim… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Torino

Ora è in corso Bologna - Fiorentina (in diretta su Sky Sport, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K), ... Dionisi Le probabili formazioni di Sampdoria - Lazio (live alle 18) vedi anche Serie A,- ...Il tecnico granata: "Inspiegabile la partenza difficile del Cagliari"- Ilrecupera Rodriguez per la gara col Cagliari. Lo svizzero, che comunque non dovrebbe partire nell'undici titolare, sarà aggregato alla squadra che domani sera affronterà la sfida con i sardi, ...Torino-Cagliari 0-0. Ammonizioni: 17’ pt Palomba, 19’ pt Conti, 37’ st Vinciguerra. Torino: Milan, Savini, Anton, Akhalaia (20’ st Caccavo), Di Marco (13’ st Zanetti), B ...Bologna, 5 dicembre 2021 – Derby dell’Appennino ad orario di pranzo per Bologna e Fiorentina che, alle 12:30 di oggi, scenderanno in campo al Dall’Ara per provare a portare a casa punti che profumano ...