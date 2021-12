Calcio sotto choc, l’allenatore è morto in campo (Di domenica 5 dicembre 2021) Ciò che è accaduto in campo è stato a dir poco pauroso. Adham Al-Selehdar, tecnico del club egiziano che milita nel campionato di seconda divisione, stava affrontando con la propria squadra l’Al Zarka. Partita serrata ed equilibrata fino al 92? quando l’Al-Majd Al-Iskandari sblocca il risultato. #FOTO A FINE ARTICOLO Grande entusiasmo da parte dei giocatori per quella rete. Un'emozione unica che però è costata cara all'allenatore che, come si evince dalle immagini, si è improvvisamente accasciato al suolo per un infarto. Immediatamente i collaboratori tecnici e le due panchine hanno segnalato all'arbitro quanto stesse accadendo. La partita si è subito fermata per permettere l'ingresso sul rettangolo verde dei sanitari e l'ambulanza che ha immediatamente trasportato in ospedale l'allenatore. Ma purtroppo il cuore di Adham Al-Selehdar si era fermato ancor ... Leggi su howtodofor (Di domenica 5 dicembre 2021) Ciò che è accaduto inè stato a dir poco pauroso. Adham Al-Selehdar, tecnico del club egiziano che milita nel campionato di seconda divisione, stava affrontando con la propria squadra l’Al Zarka. Partita serrata ed equilibrata fino al 92? quando l’Al-Majd Al-Iskandari sblocca il risultato. #FOTO A FINE ARTICOLO Grande entusiasmo da parte dei giocatori per quella rete. Un'emozione unica che però è costata cara all'allenatore che, come si evince dalle immagini, si è improvvisamente accasciato al suolo per un infarto. Immediatamente i collaboratori tecnici e le due panchine hanno segnalato all'arbitro quanto stesse accadendo. La partita si è subito fermata per permettere l'ingresso sul rettangolo verde dei sanitari e l'ambulanza che ha immediatamente trasportato in ospedale l'allenatore. Ma purtroppo il cuore di Adham Al-Selehdar si era fermato ancor ...

