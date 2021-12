Bologna-Fiorentina 2-3, giostra del gol: Italiano vola in alto (Di domenica 5 dicembre 2021) È stato un lunch-match vibrante, palpitante ed altamente spettacolare quello andato in scena al Dall’Ara di Bologna. Sinisa Mihajlovic e Vincenzo Italiano hanno messo in campo due squadre propositive che, di certo, non sono mai risparmiate all’interno di novanta minuti (più recupero) molto divertenti. Il risultato finale legiferato sul manto erboso dell’impianto sportivo emiliano ha promosso la Fiorentina che è riuscita a battere 3-2 i Felsinei. Ecco tutte le emozioni scaturite da Bologna-Fiorentina di Serie A. Bologna-Fiorentina: ecco cosa è successo Bel match al Dall’Ara di Bologna. Entrambe le squadre giocano bene, ma i viola si fanno leggermente preferire in fase di qualità del gioco: al 33? è Maleh che sfrutta l’assist di Gonzalez ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) È stato un lunch-match vibrante, palpitante ed altamente spettacolare quello andato in scena al Dall’Ara di. Sinisa Mihajlovic e Vincenzohanno messo in campo due squadre propositive che, di certo, non sono mai risparmiate all’interno di novanta minuti (più recupero) molto divertenti. Il risultato finale legiferato sul manto erboso dell’impianto sportivo emiliano ha promosso lache è riuscita a battere 3-2 i Felsinei. Ecco tutte le emozioni scaturite dadi Serie A.: ecco cosa è successo Bel match al Dall’Ara di. Entrambe le squadre giocano bene, ma i viola si fanno leggermente preferire in fase di qualità del gioco: al 33? è Maleh che sfrutta l’assist di Gonzalez ...

