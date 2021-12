Benatia torna a Torino | Stasera a tifare Juve | ha bisogno di noi

(Di domenica 5 dicembre 2021) L'ex difensore dellantus Medhiha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui mostra tutta la sua felicità per essereto a: "Finalmente a casa e questa sera ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Benatia torna

AreaNapoli.it

L'ex difensore della Juventus Medhiha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui mostra tutta la sua felicità per essere tornato a Torino: "Finalmente a casa e questa sera allo Stadium. Andiamo a prenderci ...Il 23 gennaio 2010 mister Ranieria Torino, ma sulla panchina dei giallorossi, che vincono ... Nella partita della stagione 17 - 18 il gol decisivo fu dell'ex romanista, l'anno successivo ...Il giornalista Carlo Alvino torna su un suo tweet del 2019 riguardante le quotazioni gonfiate di alcune operazioni di mercato della Juventus.Carlo Alvino, noto giornalista, ha ripescato un vecchio post del 2019 in cui commentava, non senza stupore, alcune operazioni di calciomercato della Juventus.