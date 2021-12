Ballando con le Stelle, racconto choc in diretta: “Mio padre si suicidò” (Di domenica 5 dicembre 2021) Un concorrente di Ballando con le Stelle ha raccontato la sua terribile esperienza da ragazzino: il padre si suicidò per la depressione. Il logo della trasmissione della Rai (via Screenshot)Altra serata emozionante per ‘Ballando con le Stelle‘, con i concorrenti che hanno dovuto affrontare una prova speciale. Infatti questi hanno dovuto esibirsi basandosi su un aneddoto della loro vita personale dopo averlo raccontato ai telespettatori. Il momento più toccante è arrivato con Morgan sul palco. Il cantante ha esibito la sua nuova capigliatura dal colore rosa al platino. L’ex leader dei Blue Vertigo ha parlato del delicato tema della famiglia. Infatti Morgan ha raccontato che la madre ha da subito capito che si ipnotizzava quando c’era la musica. Parlando del suo ... Leggi su vesuvius (Di domenica 5 dicembre 2021) Un concorrente dicon leha raccontato la sua terribile esperienza da ragazzino: ilsiper la depressione. Il logo della trasmissione della Rai (via Screenshot)Altra serata emozionante per ‘con le‘, con i concorrenti che hanno dovuto affrontare una prova speciale. Infatti questi hanno dovuto esibirsi basandosi su un aneddoto della loro vita personale dopo averlo raccontato ai telespettatori. Il momento più toccante è arrivato con Morgan sul palco. Il cantante ha esibito la sua nuova capigliatura dal colore rosa al platino. L’ex leader dei Blue Vertigo ha parlato del delicato tema della famiglia. Infatti Morgan ha raccontato che la madre ha da subito capito che si ipnotizzava quando c’era la musica. Parlando del suo ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @alvise_rigo e @tove_villfor vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - LUCRIGONI : Il magro successo di #Baglioni. La dimostrazione, ancora, che chi fa tv (generalista) non deve perdere tempo sui ri… - VelvetMagIta : #BallandoConLeStelle, Arisa sempre più sensuale: l’ultima performance stende tutti [FOTO] #VelvetMag #Velvet -