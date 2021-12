Vaccini: coppia centenaria in hub Barese per terza dose (Di sabato 4 dicembre 2021) Centotre anni lui, 100 lei. Marito e moglie questa mattina si sono presentati nell'hub per ricevere la loro terza dose di vaccino anti Covid. "Per scegliere di proteggersi con il vaccino - racconta l'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 4 dicembre 2021) Centotre anni lui, 100 lei. Marito e moglie questa mattina si sono presentati nell'hub per ricevere la lorodi vaccino anti Covid. "Per scegliere di proteggersi con il vaccino - racconta l'...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini coppia Vaccini: coppia centenaria in hub Barese per terza dose Tanta Emozione e altrettanta lucidità per la coppia ultracentenaria che, puntuale, ha aderito alla terza somministrazione". "Hanno dato uno straordinario esempio di fiducia nella medicina e nella ...

VACCINI ANTICOVID AGGIORNAMENTO 4 DICEMBRE 2021 IN PUGLIA La risposta degli utenti è importante, in alcuni casi sorprendente: è il caso di una coppia, Marco, 103 anni, e Pasqua, 100 anni, marito e moglie, che ieri si sono presentati puntuali all'...

Vaccini: coppia centenaria in hub Barese per terza dose

