Trapani, sequestrati beni per 500mila euro a uno spacciatore: una villetta, una pizzeria e una pescheria (Di sabato 4 dicembre 2021) beni per un valore di 500mila euro sono stati sequestrati a un uomo di 38 anni di Marsala, centro della provincia di Trapani. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione Misure di prevenzione del tribunale di Trapani ed eseguito dagli agenti della Divisione polizia Anticrimine. Nei confronti dell'uomo e di suo fratello di 36 anni era stata inoltrata anche una richiesta di misura cautelare personale. I due sono stati più volte denunciati o arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, riportando diverse condanne. Trapani, sequestrati beni per 500mila euro Il destinatario del provvedimento di sequestro, insieme ad alcuni suoi familiari, già da minorenne, si era inserito in un circuito

