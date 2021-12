Traffico Roma del 04-12-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 4 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra Appia l’uscita per la diramazioneSud segnalato anche un incidente code peranche sulla tangenziale est tra via Salaria via del Foro Italico nelle due direzioni chiusa sulla linea metro C la stazione Borghesiana per un intervento tecnico i treni vi transitano ma senza effettuare fermate per lavori sullo scambio tranviario tra Viale Trastevere via Induno sospeso per la giornata di oggi il servizio delle linee tram 3 e 8 a TV servizio bus sostitutivo sospeso sulla linea-viterbo il servizio ferroviario tra Oriolo e Bassanono per un’auto ferma tra le barriere di un passaggio a livello in programma per le 15 di ...