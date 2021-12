Roma-Inter, le formazioni ufficiali: Dzeko sfida il suo passato (Di sabato 4 dicembre 2021) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Roma-Inter, match valido per la 16a giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 18.00 allo stadio Olimpico di Roma. I giallorossi di José Mourinho si trovano al quinto posto in classifica con 25 punti. Nel turno infrasettimanale è arrivana un’inaspettata sconfitta in casa del Bologna. Il tecnico portoghese schiera i suoi con il 3-4-1-2, con diversi cambiamenti rispetto alla scorsa partita. Infatti mancheranno Abraham e Karsdorp, squalificati per somma di ammonizioni. Saranno sostituiti rispettivamente da Shomurodov e Ibanez. Sulla trequarti agirà Mkhtaryan, con Zaniolo come seconda punta. I nerazzurri di Simone Inzaghi si trovano al terzo posto in classifica, con 34 punti. Sono solo due le lunghezze che separano i milanesi dalla testa della classifica, ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 4 dicembre 2021) Andiamo a scoprire ledi, match valido per la 16a giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 18.00 allo stadio Olimpico di. I giallorossi di José Mourinho si trovano al quinto posto in classifica con 25 punti. Nel turno infrasettimanale è arrivana un’inaspettata sconfitta in casa del Bologna. Il tecnico portoghese schiera i suoi con il 3-4-1-2, con diversi cambiamenti rispetto alla scorsa partita. Infatti mancheranno Abraham e Karsdorp, squalificati per somma di ammonizioni. Saranno sostituiti rispettivamente da Shomurodov e Ibanez. Sulla trequarti agirà Mkhtaryan, con Zaniolo come seconda punta. I nerazzurri di Simone Inzaghi si trovano al terzo posto in classifica, con 34 punti. Sono solo due le lunghezze che separano i milanesi dalla testa della classifica, ...

Advertising

Inter : ??? | #BROTHERSOFTHEWORLD Alle 18.00 italiane si torna in campo per #RomaInter ???? Da dove seguirete la partita? E… - OfficialASRoma : Sarà il #RomaInter numero ?? considerando tutte le competizioni 10 statistiche in vista del match, presentato da… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA STEPHAN EL SHAARAWY SALTA L'INTER Lesione di primo grado al polpaccio destro #SkySport #SkySerieA #SerieA #ElShaarawy #Roma - M_Palmi98 : RT @BandieraInter: Le ufficiali di #RomaInter: #Lautaro non al meglio, Inzaghi sceglie #Correa. - SkySport : Roma-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE #SkySport #SkySerieA #RomaInter -