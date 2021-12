Regeni | la versione della prof di Cambridge davanti alla Commissione d’inchiesta | “Non l’ho mai spinto a fare ciò che non voleva” E respinge le accuse di scarsa collaborazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 dicembre 2021) “Non è mai stata esercitata alcuna pressione su Giulioriguardo al temasua ricerca e non gli è mai stato imposto il nome di Rabab el-Mahdi dell’American University del Cairo come sua supervisor nel Paese”. I vertici dell’università die soprattutto Maha Abdelrahman, la tutor del ricercatore di Fiumicello sequestrato, torturato e ucciso in Egitto tra il 25 gennaio e il 3 febbraio del 2016, hanno esposto la loro posizione di fronteparlamentarepresieduta dal deputato di LeU, Erasmo Palazzotto, che tra il 27 e il 29 settembre si è recata nella cittadina britannica. Ma se da una parte hanno offerto una ricostruzione ritenuta credibile di ciò che sono stati i mesi a cavalloscomparsa di Giulio, dall’altra rimangono ...