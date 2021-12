Patrizia De Blanck, il web la distrugge: quell’aggressione che segnò la sua vita (Di sabato 4 dicembre 2021) La famosa contessa ha raccontato qualcosa che ha davvero sconvolto tutti e che di certo non ci saremmo mai aspettati da lei. Patrizia De Blanck, di origini benestanti, si è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 4 dicembre 2021) La famosa contessa ha raccontato qualcosa che ha davvero sconvolto tutti e che di certo non ci saremmo mai aspettati da lei.De, di origini benestanti, si è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

GrandeFratello : Ma gli SMS di Patrizia De Blanck? ?? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! #GFVIP Seguite ORA la dir… - GrandeFratello : Dopo l’ennesima rivelazione di Giucas, questa sera Patrizia De Blanck tornerà nella Casa per chiarire il sul presun… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Ma gli SMS di Patrizia De Blanck? ?? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! #GFVIP Seguite ORA la diretta h… - Mattiap151 : RT @GrandeFratello: Ma gli SMS di Patrizia De Blanck? ?? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! #GFVIP Seguite ORA la diretta… - radioromait : PATRIZIA DE BLANCK OSPITE DI “VIPiace” SU RADIO ROMA -