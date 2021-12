Napoli-Atalanta è 1-1 all’intervallo: a Malinovskyi risponde Zielinski (Di sabato 4 dicembre 2021) Al Maradona si affrontano Napoli e Atalanta, anticipo del sabato sera valido per la 16a giornata di Serie A 2021-22. Passa subito in vantaggio la Dea, ottima protezione della sfera da parte di Zapata, assist a rimorchio per Malinovskyi che centra l’angolino con il suo sinistro. Nulla da fare per Ospina. Lozano si divora il pari sul cross di Mario Rui, il messicano in spaccata non riesce a insaccare a porta spalancata. Pessina impensierisce un paio di volte la retroguardia azzurra, poi Zappacosta impegna Ospina Mario Rui e Lozano cercano il pari, ma la difesa nerazzurra e Musso scacciano via i pericoli. Gol del pari che arriva nel finale, galoppata di Malcuit sulla destra, splendido tocco di Mertens all’indietro e Zielinski batte Musso al secondo tentativo. Al 40? è 1-1 al Maradona! Finisce in parità un bellissimo primo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 4 dicembre 2021) Al Maradona si affrontano, anticipo del sabato sera valido per la 16a giornata di Serie A 2021-22. Passa subito in vantaggio la Dea, ottima protezione della sfera da parte di Zapata, assist a rimorchio perche centra l’angolino con il suo sinistro. Nulla da fare per Ospina. Lozano si divora il pari sul cross di Mario Rui, il messicano in spaccata non riesce a insaccare a porta spalancata. Pessina impensierisce un paio di volte la retroguardia azzurra, poi Zappacosta impegna Ospina Mario Rui e Lozano cercano il pari, ma la difesa nerazzurra e Musso scacciano via i pericoli. Gol del pari che arriva nel finale, galoppata di Malcuit sulla destra, splendido tocco di Mertens all’indietro ebatte Musso al secondo tentativo. Al 40? è 1-1 al Maradona! Finisce in parità un bellissimo primo ...

Advertising

Atalanta_BC : ???? Stadio Diego Armando Maradona, Napoli ?? #NapoliAtalanta #GoAtalantaGo ???? - Atalanta_BC : ?? Questi i 23 nerazzurri in viaggio verso Napoli! ?? Our travelling squad for #NapoliAtalanta! Presented by… - Eurosport_IT : TUTTO FACILE PER IL MILAN ????????? I rossoneri sbrigano la pratica Salernitana e attendono i risultati di Napoli e… - Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #NapoliAtalanta #Napoli-Atalanta, Juan Jesus all’intervallo: “Gran partita, dobbiamo vincere”… - elrossoner : RT @tancredipalmeri: Direi che Allegri, Spalletti e Mourinho il posto in Champions non lo mancano. Dunque Juventus, Napoli e Roma. Rimane u… -