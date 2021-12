Michele Santoro torna in tv: condurrà con Enrico Mentana una trasmissione sul voto per il Quirinale (Di sabato 4 dicembre 2021) Enrico Mentana e Michele Santoro condurranno presto una nuova trasmissione tv in vista delle prossime elezioni per il presidente della Repubblica. Ad annunciarlo lo stesso direttore del TgLa7: “Si tratta di una trasmissione che andrà in onda da metà gennaio, che condurremo insieme Santoro e io e riguarderà il voto per il Quirinale”, ha fatto sapere all’AdnKronos, svelando quindi il senso di una foto pubblicata tre giorni fa sui social. Nello scatto, che aveva fatto circolare delle prime voci, Mentana, Santoro e Andrea Salerno, direttore di La7, apparivano insieme. A corredo una didascalia, secca: “Stiamo preparando una cosa forte per gennaio”. La descrizione si fermava qui, senza quindi approfondire né ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021)condurranno presto una nuovatv in vista delle prossime elezioni per il presidente della Repubblica. Ad annunciarlo lo stesso direttore del TgLa7: “Si tratta di unache andrà in onda da metà gennaio, che condurremo insiemee io e riguarderà ilper il”, ha fatto sapere all’AdnKronos, svelando quindi il senso di una foto pubblicata tre giorni fa sui social. Nello scatto, che aveva fatto circolare delle prime voci,e Andrea Salerno, direttore di La7, apparivano insieme. A corredo una didascalia, secca: “Stiamo preparando una cosa forte per gennaio”. La descrizione si fermava qui, senza quindi approfondire né ...

