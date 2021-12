Locatelli: “La quarta dose è una possibilità concreta” (Di sabato 4 dicembre 2021) E’ Locatelli ad illustrare la possibilità di procedere con una quarta dose del vaccino anti-Covid. Locatelli sottolinea come la quarta dose possa essere una possibilità concreta La quarta dose potrebbe essere una possibilità concreta: a spiegarlo è il coordinatore del Cts, Franco Locatelli. La terza dose, infatti, potrebbe generare “una risposta di memoria” ma non si può ancora dire quanto durerà questa protezione, a quanto riporta Ansa. Infatti pare sia poco probabile la possibilità di raggiungere un’immunità di gregge. Infatti pare non sia da escludere un richiamo di vaccino ogni anno. Israele, che è stato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 4 dicembre 2021) E’ad illustrare ladi procedere con unadel vaccino anti-Covid.sottolinea come lapossa essere unaLapotrebbe essere una: a spiegarlo è il coordinatore del Cts, Franco. La terza, infatti, potrebbe generare “una risposta di memoria” ma non si può ancora dire quanto durerà questa protezione, a quanto riporta Ansa. Infatti pare sia poco probabile ladi raggiungere un’immunità di gregge. Infatti pare non sia da escludere un richiamo di vaccino ogni anno. Israele, che è stato ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, Locatelli: 'Quarta dose possibilità concreta'. I casi crescono nel Nordest e tra gli under 20' #ANSA - fattoquotidiano : QUARTA DOSE DI VACCINO ANTI-COVID? Ecco cosa ne pensa il coordinatore del Cts, Franco Locatelli [Video] - Adnkronos : #Covid, Locatelli: 'Finora nessuna variante resiste a #vaccino, quarta dose non esclusa'. - RossanoBibalo : RT @Silvy6701: Abrignani del CTS: 'la terza dose ci proteggerà per almeno 5, 10 anni'. Locatelli del CTS: 'la quarta dose è un'eventualità… - Lollo54960332 : RT @Silvy6701: Abrignani del CTS: 'la terza dose ci proteggerà per almeno 5, 10 anni'. Locatelli del CTS: 'la quarta dose è un'eventualità… -