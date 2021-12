LIVE Sci di fondo, 10 e 15 km Lillehammer 2021 in DIRETTA: Russia-Norvegia per la vittoria maschile! De Fabiani ci prova (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.52: Bolshunov, Ustiugov, Chervotkin, Maltsev, Yakimushkin, Spitsov gli uomini di punta dell’armata russa, mentre Klaebo con Krueger, Holund, Roethe, Golberg e Iversen sono gli uomini di punta della squadra di casa 9.49: Si parte con la 15 km maschile con partenza ad intervalli dove si preannuncia una vera e propria battaglia tra Russia e Norvegia che già hanno cannibalizzato la top ten la settimana scorsa nella stessa gara ma a tecnica classica 9.46: Si parte con la 15 km a tecnica libera con partenza a intervalli maschile che prenderà il via alle 10, mentre alle 12 è in programma la 10 km a tecnica libera femminile sempre con partenza a intervalli 9.43: La tappa norvegese di Lillehammer si è aperta ieri con le due sprint, proseguirà oggi con le due gare ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.52: Bolshunov, Ustiugov, Chervotkin, Maltsev, Yakimushkin, Spitsov gli uomini di punta dell’armata russa, mentre Klaebo con Krueger, Holund, Roethe, Golberg e Iversen sono gli uomini di punta della squadra di casa 9.49: Si parte con la 15 km maschile con partenza ad intervalli dove si preannuncia una vera e propria battaglia trache già hanno cannibalizzato la top ten la settimana scorsa nella stessa gara ma a tecnica classica 9.46: Si parte con la 15 km a tecnica libera con partenza a intervalli maschile che prenderà il via alle 10, mentre alle 12 è in programma la 10 km a tecnica libera femminile sempre con partenza a intervalli 9.43: La tappa norvegese disi è aperta ieri con le due sprint, proseguirà oggi con le due gare ...

