Le pagelle di Roma-Inter (0-3): assolo nerazzurro all’Olimpico (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo la vittoria del Milan in casa contro la Salernitana, sia la Roma che l’Inter erano chiamate ad una risposta importante. La squadra di Inzaghi è partita forte, ha segnato tre gol nei primi 45 minuti e poi non ha subìto il ritorno avversario. La superiorità dei nerazzurri è stata schiacciante e anche i cambi lo hanno confermato. La Roma, dopo la sconfitta contro il Bologna, perde ancora e, ora, è distante ben 6 punti dalla zona Champions (in attesa dell’Atalanta). Dopo una breve introduzione, vi presentiamo le pagelle di Roma-Inter. Il match è stato divertente e frizzante nella prima frazione; durante i secondi 45 minuti, invece, Handanovic e compagni hanno amministrato il proprio vantaggio e non hanno mai permesso ai giallorossi di tornare in partita. Le pagelle ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo la vittoria del Milan in casa contro la Salernitana, sia lache l’erano chiamate ad una risposta importante. La squadra di Inzaghi è partita forte, ha segnato tre gol nei primi 45 minuti e poi non ha subìto il ritorno avversario. La superiorità dei nerazzurri è stata schiacciante e anche i cambi lo hanno confermato. La, dopo la sconfitta contro il Bologna, perde ancora e, ora, è distante ben 6 punti dalla zona Champions (in attesa dell’Atalanta). Dopo una breve introduzione, vi presentiamo ledi. Il match è stato divertente e frizzante nella prima frazione; durante i secondi 45 minuti, invece, Handanovic e compagni hanno amministrato il proprio vantaggio e non hanno mai permesso ai giallorossi di tornare in partita. Le...

