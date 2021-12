La lunga marcia nucleare cinese (Di sabato 4 dicembre 2021) Voli sperimentali di vettori plananti ipersonici, capaci di eludere le difese americane. Gigantesche basi missilistiche. L’obiettivo del migliaio di testate nel 2030. Il regime di Pechino punta a raggiungere un nuovo assetto atomico. Che garantisca il suo espansionismo. Il missile Chang Zheng 2C è un vettore alto 42 metri il cui nome in cinese significa «lunga marcia», in omaggio alle virtù militari di Mao Zedong. Poche settimane fa, un Chang Zheng 2C è decollato senza alcun preavviso da una base nel centro della Repubblica popolare. Una volta in orbita, ha rilasciato un secondo, misterioso missile in grado di viaggiare cinque volte la velocità del suono. Questo «veicolo» mai visto ha fatto un giro completo attorno alla Terra seguendo un’orbita bassa, ai limiti dell’atmosfera. Quindi ha puntato il muso verso il basso, mirando un punto ... Leggi su panorama (Di sabato 4 dicembre 2021) Voli sperimentali di vettori plananti ipersonici, capaci di eludere le difese americane. Gigantesche basi missilistiche. L’obiettivo del migliaio di testate nel 2030. Il regime di Pechino punta a raggiungere un nuovo assetto atomico. Che garantisca il suo espansionismo. Il missile Chang Zheng 2C è un vettore alto 42 metri il cui nome insignifica «», in omaggio alle virtù militari di Mao Zedong. Poche settimane fa, un Chang Zheng 2C è decollato senza alcun preavviso da una base nel centro della Repubblica popolare. Una volta in orbita, ha rilasciato un secondo, misterioso missile in grado di viaggiare cinque volte la velocità del suono. Questo «veicolo» mai visto ha fatto un giro completo attorno alla Terra seguendo un’orbita bassa, ai limiti dell’atmosfera. Quindi ha puntato il muso verso il basso, mirando un punto ...

