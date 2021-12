La Juve vince a Sassuolo, la Roma sfida la Samp (Di sabato 4 dicembre 2021) Sassuolo - La Juventus vince 2 - 0 contro il Sassuolo e consolida la prima posizione in classifica a quota 30 punti, a sei lunghezze di distanza dalle neroverdi. Nel primo tempo, tra le due squadre, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 4 dicembre 2021)- Lantus2 - 0 contro ile consolida la prima posizione in classifica a quota 30 punti, a sei lunghezze di distanza dalle neroverdi. Nel primo tempo, tra le due squadre, ...

Advertising

sportli26181512 : La Juve vince a #Sassuolo, la #Roma sfida la Samp: La Juventus trova una vittoria pesantissima in casa del… - Luxgraph : La Juve vince il big match di Sassuolo: doppietta di Girelli - xManuelVanacore : @leviack______ @Eros70183028 La Juve vince. +11 la Roma si trova tipo 7/8 - GiorgioCMascion : Se la Croazia batte la Russia in finale la Juve vince la Champions #DavisCupFinals - Stavrogina_ : @rykyjeypynaz Non lo aggiorno dal 2015 quindi non ho le stories né direct perché crasha e non ho mai messo foto per… -