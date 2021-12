Iscrizioni scuola 2022/23, dal 31 maggio al 30 giugno scelta attività alternative alla religione cattolica. MODULO (Di sabato 4 dicembre 2021) Pubblicata la circolare annuale del ministero dell'Istruzione relativa alle Iscrizioni scuola per l'anno scolastico 2022/23. Coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 4 dicembre 2021) Pubblicata la circolare annuale del ministero dell'Istruzione relativa alleper l'anno scolastico/23. Coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie ditra il 31e il 30. L'articolo .

