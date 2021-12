Inter, Dumfries: «Grande partita con la Roma. Possiamo vincere lo Scudetto» (Di sabato 4 dicembre 2021) Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha parlato al termine del match vinto contro la Roma: le sue dichiarazioni Denzel Dumfries, esterno dell’Inter, ha parlato al termine del match vinto contro la Roma. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. GARA –«E’ stata una Grande partita, abbiamo giocato bene e ci siamo divertiti. C’è stato spazio per attaccare ed è stata una partita ben giocata». Scudetto – «Abbiamo Grande fiducia nelle nostre qualità, sappiamo che siamo attrezzati e Possiamo vincere. Abbiamo affrontato Milan e Napoli e anche loro sono forti». GOL – «Grandi meriti di Bastoni sulla rete, mi ha fatto un Grande assist». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021) Denzel, esterno dell’, ha parlato al termine del match vinto contro la: le sue dichiarazioni Denzel, esterno dell’, ha parlato al termine del match vinto contro la. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. GARA –«E’ stata una, abbiamo giocato bene e ci siamo divertiti. C’è stato spazio per attaccare ed è stata unaben giocata».– «Abbiamofiducia nelle nostre qualità, sappiamo che siamo attrezzati e. Abbiamo affrontato Milan e Napoli e anche loro sono forti». GOL – «Grandi meriti di Bastoni sulla rete, mi ha fatto unassist». L'articolo ...

