"I non vaccinati sono degli untori, devono uscire di casa con un segno distintivo" dice l'assessore (Di sabato 4 dicembre 2021) Proposta scioccante contro chi non accetta di vaccinarsi. Le restrizioni non bastano, qualcuno chiede che siano dotati di un segno distintivo in modo che gli altri possano evitarli. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 16.632 unità.

borghi_claudio : Ma davvero Bassetti ha detto che in California sono vaccinati al 100% e non hanno morti? Ma perchè dobbiamo avere p… - La7tv : #ottoemezzo @mengonimarco: 'Ho avuto il Covid, non è assolutamente un'influenza normale. Cosa direi ai non vaccinat… - borghi_claudio : Quello che non si può dire è che il green pass fa calare i contagi perché quelli che contagiano sono i vaccinati no… - Natale10587098 : RT @L3onard___: Si vaccinano tre volte con lo stesso farmaco sperimentale per sconfiggere un virus ormai mutato svariate volte. Ma se si c… - ItaliaJoseph : RT @L3onard___: Si vaccinano tre volte con lo stesso farmaco sperimentale per sconfiggere un virus ormai mutato svariate volte. Ma se si c… -