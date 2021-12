GF Vip 6: Delia Duran rompe il silenzio con un post “Ho bisogno di scappare” (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo le dichiarazioni di Alex Belli fatte al Grande Fratello Vip 6, dove il 38enne ha confessato di essere innamorato di Soleil Sorge (ma anche della moglie Delia Duran) e, dopo aver aggiunto di voler vivere la coinquilina anche una volta uscito dalla Casa di Cinecittà, la compagna dell’ex attore non aveva ancora rilasciato nuovi commenti. Almeno fino ad adesso. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: Alex Belli ammette di amare sia Delia Duran che Solei Sorge Durante la 24esima puntata, andata in onda il 3 dicembre 2021, Alfonso Signorini aveva chiesto a Delia Duran se volesse intervenire Durante il programma e insieme agli autori si è reso disponibile per metterla in contatto tramite telefono con ... Leggi su diredonna (Di sabato 4 dicembre 2021) Dopo le dichiarazioni di Alex Belli fatte al Grande Fratello Vip 6, dove il 38enne ha confessato di essere innamorato di Soleil Sorge (ma anche della moglie) e, dopo aver aggiunto di voler vivere la coinquilina anche una volta uscito dalla Casa di Cinecittà, la compagna dell’ex attore non aveva ancora rilasciato nuovi commenti. Almeno fino ad adesso. Vi raccomandiamo... GF Vip 6: Alex Belli ammette di amare siache Solei Sorgete la 24esima puntata, andata in onda il 3 dicembre 2021, Alfonso Signorini aveva chiesto ase volesse intervenirete il programma e insieme agli autori si è reso disponibile per metterla in contatto tramite telefono con ...

