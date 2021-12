Ferito da un colpo di pistola alla testa a Noto | morte cerebrale per il 17enne

(Di sabato 4 dicembre 2021) . È stata dichiarata laper ilrimastoin un agguato a. Un proiettile lo ha raggiunto, esploso da un ragazzo, non ancora individuato, forse al culmine di una lite. È stata dichiarata ladelche mercoledì sera è stato colpito da un proiettile mentre era in auto con alcuni famigliari a(Sicuracusa): il giovane è statoe non ha mai ripreso conoscenza. Traportato d’urgenza al Pronto soccorso di Avola dai parenti è stato poi trasd’urgenza all’ospedale Garibaldi Centro di Catania dove è stato operato e dove si trova tutt’ora ricoverato nel ...

Sul giovane verrà eseguita l'autopsia. Il ragazzo era stato centrato alla testa da un proiettile mentre si trovava in auto insieme con la madre. All'origine della tragedia, una lite tra famiglie di ...Non ce l'ha fatta il 17ennealla testa da undi pistola ieri sera a Noto : i medici del reparto di Rianimazione dell'ospedale Garibaldi Centro di Catania hanno dichiarato la morte cerebrale . E forse già domani sul ...