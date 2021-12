Elon Musk | «Lavorare duro su motore SpaceX Starship o falliremo»

(Di sabato 4 dicembre 2021) La produzione delRaptor è un “vero disastro, detto con tutta sincerità” che mettea rischio di fallimento. E così il ceoha inviato una e-mail ansiosa ai dipendenti della sua azienda, esortandoli aanche durante il fine settimana (a meno di “problemi familiari o impossibilità fisica di ritornare ad Hawthorne (dove ha sede, in California)” sulla linea delRaptor di, descrivendo la situazione della produzione come una “crisi”. È quanto riporta l’agenzia di stampa LaPresse. LEGGI ANCHE –> Torna la truffa su Facebook di«che fa guadagnare 2000 euro al giorno» Nella mail,ha sostenuto che la società affronta un “rischio vero di ...

Non scherzava affatto Elon Musk quando alcune settimane fa ha chiesto ai propri followers di Twitter se avesse dovuto vendere il 10% delle azioni Tesla. O almeno questa è la sensazione che emerge stando agli ultimi fatti: