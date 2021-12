Covid Lombardia, Moratti: “Aumentiamo vaccini e tamponi ai no vax” (Di sabato 4 dicembre 2021) A differenza di quanto farà il Veneto, come annunciato dal suo presidente Luca Zaia, la Lombardia “proseguirà a fare i tamponi” anche ai no-vax, perché sono necessari per poter sequenziare il virus. Letizia Moratti, vicepresidente e assessora al Welfare di Regione Lombardia, parlando con la Stampa non cela la propria soddisfazione circa la ricetta, che contempla l’aumento delle somministrazioni vaccinali e i tamponi ai non vaccinati, per uscire dalla pandemia. “La Regione Lombardia proseguirà a fare i tamponi, anche perché noi sequenziamo tutti quelli positivi alla ricerca di varianti, com’ è stato fatto efficacemente con Omicron all’ospedale Sacco di Milano. Abbiamo il 93 per cento di adesioni tra la popolazione vaccinabile (circa 9 milioni esclusi under 12, ndr) e ... Leggi su italiasera (Di sabato 4 dicembre 2021) A differenza di quanto farà il Veneto, come annunciato dal suo presidente Luca Zaia, la“proseguirà a fare i” anche ai no-vax, perché sono necessari per poter sequenziare il virus. Letizia, vicepresidente e assessora al Welfare di Regione, parlando con la Stampa non cela la propria soddisfazione circa la ricetta, che contempla l’aumento delle somministrazioni vaccinali e iai non vaccinati, per uscire dalla pandemia. “La Regioneproseguirà a fare i, anche perché noi sequenziamo tutti quelli positivi alla ricerca di varianti, com’ è stato fatto efficacemente con Omicron all’ospedale Sacco di Milano. Abbiamo il 93 per cento di adesioni tra la popolazione vaccinabile (circa 9 milioni esclusi under 12, ndr) e ...

