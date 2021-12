Carabinieri di Saronno in cattedra | incontri anti-truffa nei centri anziani

(Di sabato 4 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Idella Compagnia diinsegnano come difendersi daitori. Si susseguono gli appuntamenti della campagna informativa sui raggiri porta a porta, specialmente ai danni di persone anziane. Un fenomeno che nel periodo prefestivo vede una recrudescenza di casi: è per questo che i militari, nell’ottica di incrementare l’attività preventiva e con la collaborazione tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

varesenews : Contrasto alle truffe ai danni delle fasce deboli, campagna informativa dei carabinieri di Saronno - malpensa24 : Spaccio nei boschi di #CaronnoPertusella: tre pusher marocchini arrestati dai carabinieri di #Saronno. Segnalati i… - IlGroane : Caronno, spaccio dall’alba al tramonto anche a clienti in Maserati: ecco la banda sgominata dai carabinieri - Noether80376646 : @LegaSalvini Jona Mullaraj, 36enne militante leghista di origini albanesi e residente a Saronno (Varese), è stata a… - zazoomblog : Carabinieri in chiesa contro le truffe; droga: donna di Saronno a capo della banda ANTEPRIMA - #Carabinieri… -

Ultime Notizie dalla rete : Carabinieri Saronno

Il Notiziario

...Quattro ragazzini tra i 14 e i 16 anni sono stati accompagnati in comunità minorile dai... Intanto anche negli ospedali di Busto, Gallarate esi registra un aumento di ricoveri per ...Tre spacciatori in manette nei boschi di Caronno Pertusella . Idihanno messo a segno un'operazione contro lo spaccio di stupefacenti sul territorio. Arrestati tre uomini, un 22enne, un 31 enne e un 23 enne , tutti di origine marocchina. Sono ...GERENZANO – Sono in corso gli accertamenti dei crabinieri della compagna di Saronno per ricostruire quanto avvenuto ieri sera alle 21,30 a Gerenzano dove un 18enne di Turate è stato trovato ...Dopo gli appuntamenti a Saronno, Venegono Superiore e Caronno Pertusella nei prossimi giorni toccherà a Uboldo, Gerenzano, Origgio e Cislago ...