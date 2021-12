Brosio no vax | il caos in studio Cosa gli sbatte in faccia Nuzzi per umiliarlo | Brindisi ferma tutto | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 dicembre 2021) A Zona Bianca su Rete 4 Giuseppefatica a tenere a freno i suoi ospiti in. L'argomento, vaccini e Green pass, è come sempre esplosivo e le due "fazioni" non riescono a dialogare. E lo scontro finisce dritto dritto a Striscia la notizia, nella classifica dei "Nuovi mostri" con il peggio della settimana televisiva italiana. "L'amico Paolova in giro non vaccinato, è vero? Sì o no?", chiede Gianluigi, conduttore di Quinto grado., ex inviato del Tg4 ed ex concorrente dell'Isola dei famosi, si innervosisce: "Attenzione, vuoi vedere il mio sierologico? Ho gli anticorpi ancora elevati...". "Non mi interessa", taglia corto. L'altra ospite inAlba Parietti replica a: "Vuoi vedere il mio ...