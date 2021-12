Basket A1, dopo due tonfi Bergamo torna a vincere a Bernareggio (Di domenica 5 dicembre 2021) Si rialza Bergamo reduce da due flop di fila. A farne le spese il fanalino di coda Bernareggio sconfitto tra le mura amiche per 93-82. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 5 dicembre 2021) Si rialzareduce da due flop di fila. A farne le spese il fanalino di codasconfitto tra le mura amiche per 93-82.

Advertising

TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: Basket A1, dopo due tonfi Bergamo torna a vincere a Bernareggio - webecodibergamo : Basket A1, dopo due tonfi Bergamo torna a vincere a Bernareggio - nightinsport : RT @sportli26181512: Eurolega: Alba Berlino-Olimpia Milano 81-76 , quarta sconfitta di fila per i biancorossi: L'Ax Milano in profonda cris… - Luxgraph : Brescia batte 80-69 Venezia e torna alla vittoria dopo tre sconfitte - francogino1 : 'E' stata una rinascita'. Mattia vince il tumore e torna in campo dopo il trapianto di fegato: “La forza di volontà… -