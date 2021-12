Ballando con le Stelle 2021, chi è stato eliminato ieri nella prima semifinale: le coppie in gara, cosa è successo dopo la puntata di sabato 4 dicembre (Di sabato 4 dicembre 2021) dopo l’eliminazione (sempre provvisoria perché l’ultima parola non è detta) di Memo Remigi, i riflettori sulla pista da ballo più amata di sempre stanno per riaccendersi e la finale, tanto attesa, sta per arrivare. Il conto alla rovescia si può attivare: ma chi è stato eliminato nella puntata di ieri? cosa è successo e chi sono le coppie ancora in gara? View this post on Instagram A post shared by Ballando con le Stelle (@BallandoconleStelle) Ballando con le Stelle 2021, chi è stato eliminato ieri: chi sono le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 4 dicembre 2021)l’eliminazione (sempre provvisoria perché l’ultima parola non è detta) di Memo Remigi, i riflettori sulla pista da ballo più amata di sempre stanno per riaccendersi e la finale, tanto attesa, sta per arrivare. Il conto alla rovescia si può attivare: ma chi èdie chi sono leancora in? View this post on Instagram A post shared bycon le(@conlecon le, chi è: chi sono le ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @InArteMorgan e @aletripoli87 vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - PanariellinaIda : Solo mente geniale @InArteMorgan #Alessandra può unire modo sublime magia del mondo #PiccoloPrincipe con la grande… - UnoFRAtanti : A ballando con le stelle il pubblico in mascherina (tranne i vip seduti nelle file davanti che non la portano) ball… -