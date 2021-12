“Ucciso a coltellate”. Tragedia fuori dall’università, Davide aveva 30 anni (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una terribile notizia ha sconvolto una famiglia e l’Italia intera. Davide Giri è morto a 30 anni in circostanze drammatiche. Secondo quanto finora ricostruito, il giovane studente è stato ammazzato a coltellate. Si trovava a poca distanza dall’università che frequentava. Inoltre, è rimasto ferito anche un altro ragazzo di 27 anni. Durante la sua vita si era sempre distinto per i suoi gesti in favore del prossimo, infatti era un volontario che collaborava con la parrocchia di Santa Margherita a Musotto. Il preside dell’università ha confermato la triste notizia della morte di Davide Giri: “Vi scrivo con profonda tristezza per condividere la tragica notizia che Davide Giri è stato Ucciso in un violento attacco vicino al campus giovedì sera. Si tratta ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Una terribile notizia ha sconvolto una famiglia e l’Italia intera.Giri è morto a 30in circostanze drammatiche. Secondo quanto finora ricostruito, il giovane studente è stato ammazzato a. Si trovava a poca distanzache frequentava. Inoltre, è rimasto ferito anche un altro ragazzo di 27. Durante la sua vita si era sempre distinto per i suoi gesti in favore del prossimo, infatti era un volontario che collaborava con la parrocchia di Santa Margherita a Musotto. Il preside dell’università ha confermato la triste notizia della morte diGiri: “Vi scrivo con profonda tristezza per condividere la tragica notizia cheGiri è statoin un violento attacco vicino al campus giovedì sera. Si tratta ...

Agenzia_Ansa : Ucciso a coltellate a New York uno studente italiano della Columbia University. Si chiamava Davide Giri, aveva 30… - fanpage : Lo studente italiano Davide Giri, 30 anni, è stato ucciso a coltellate a New York, dove si trovava per approfondire… - alecittadino : RT @FrancoScarsell2: Uno studente italiano, Davide Giri,della Columbia University,e’ stato ucciso a coltellate nei pressi del campus univer… - Tony87969260 : RT @SkyTG24: Un ragazzo italiano, studente della Columbia University a #NewYork, è stato ucciso a coltellate giovedì sera nei pressi del ca… - Miti_Vigliero : RT @StampaCuneo: Studente albese ucciso a coltellate a New York -