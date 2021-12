Scanzi: caregiver “a sua insaputa” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Privo di titolo. Eh, lo sospettavamo. Non responsabile. Anche questo lo sospettavamo. Padre, non perdonarlo perché non sapeva quel che faceva. Chi? Il caregiver per allegria, il Guittino d’Arezzo (in senso teatrale, nobile sia chiaro: non altro), quello che si considera, da solo, “la rockstar del giornalismo italiano”. L’è lu? L’è lu? Sì sì l’è propri lu, el tamburo principal della banda del Fatto, Andrea Scanzi alias il saltafila. Ricordate, quello che il 21 marzo scorso, festa del papà, passò a farsi inoculare, che non ne poteva più, smaniava, la rockstar temeva di farsi la bua: e sì che, neanche un anno prima, così definiva il Covid: “Un raffreddore, porca di quella puttana”. Linguaggio rude, da rockstar. Poi però s’è preso paura e, da vera rockstar dannata, s’è bucato di brutto, nel senso che le modalità non parvero precisamente cristalline: ci fu ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 3 dicembre 2021) Privo di titolo. Eh, lo sospettavamo. Non responsabile. Anche questo lo sospettavamo. Padre, non perdonarlo perché non sapeva quel che faceva. Chi? Ilper allegria, il Guittino d’Arezzo (in senso teatrale, nobile sia chiaro: non altro), quello che si considera, da solo, “la rockstar del giornalismo italiano”. L’è lu? L’è lu? Sì sì l’è propri lu, el tamburo principal della banda del Fatto, Andreaalias il saltafila. Ricordate, quello che il 21 marzo scorso, festa del papà, passò a farsi inoculare, che non ne poteva più, smaniava, la rockstar temeva di farsi la bua: e sì che, neanche un anno prima, così definiva il Covid: “Un raffreddore, porca di quella puttana”. Linguaggio rude, da rockstar. Poi però s’è preso paura e, da vera rockstar dannata, s’è bucato di brutto, nel senso che le modalità non parvero precisamente cristalline: ci fu ...

