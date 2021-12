Salto con gli sci, Wisla 2021: Hoerl comanda le qualificazioni davanti a Geiger (Di venerdì 3 dicembre 2021) Jan Hoerl comanda le qualificazioni sul trampolino HS134 di Wisla, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di Salto con gli sci. L’austriaco ha totalizzato 138.7 punti, precedendo il tedesco Karl Geiger (137.7) e il norvegese Marius Lindvik (137.6). Buona prova di squadra per la Germania, che piazza in top 10 anche Paschke e Wellinger, rispettivamente quarto e ottavo. A chiudere la Top 10 è invece il polacco Kamil Stoch con 127.7 punti totali. Di seguito le prime dieci posizioni delle qualificazioni, dove non erano presenti azzurri. CLASSIFICA qualificazioni HS134 Wisla 2021: 1.Jan Hoerls (Aut) 138.7 2. Karl Geiger (Ger) 137.7 3. Marius Lindvik (nor) 137.6 4. Pius ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Janlesul trampolino HS134 di, valevole per la Coppa del Mondo/2022 dicon gli sci. L’austriaco ha totalizzato 138.7 punti, precedendo il tedesco Karl(137.7) e il norvegese Marius Lindvik (137.6). Buona prova di squadra per la Germania, che piazza in top 10 anche Paschke e Wellinger, rispettivamente quarto e ottavo. A chiudere la Top 10 è invece il polacco Kamil Stoch con 127.7 punti totali. Di seguito le prime dieci posizioni delle, dove non erano presenti azzurri. CLASSIFICAHS134: 1.Jans (Aut) 138.7 2. Karl(Ger) 137.7 3. Marius Lindvik (nor) 137.6 4. Pius ...

