S.W.A.T 4, trama 6^ puntata 4 novembre: una sconcertante rivelazione (Di venerdì 3 dicembre 2021) S.W.A.T 4 torna sabato 4 dicembre su Rai Due alle 21:05. Nella nuova puntata vedremo gli episodi dal nome: Pensiero Positivo e Cambio di rotta. Le anticipazioni rivelano che Jeff Mumford tornerà per aiutare la squadra a risolvere un caso risalente a quindici anni prima. Nel frattempo, Hondo sarà diffidente nei confronti di Leroy Henderson, il quale vorrà aprire un'impresa commerciale con Darryl. Poco dopo, Hondo si preoccuperà per suo padre, il quale gli farà poi una confessione sorprendente. trama S.W.A.T 4, puntata 4 dicembre: Jeff Mumford torna per indagare su un vecchio caso Jeff Mumford tornerà per aiutare la squadra a lavorare su un caso risalente a quindici anni prima e riuscire finalmente a risolverlo. Il caso, inevitabilmente si intreccerà con la sua vita ed il tutto sarà più complesso. Nel frattempo, Hondo diventerà sempre ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 3 dicembre 2021) S.W.A.T 4 torna sabato 4 dicembre su Rai Due alle 21:05. Nella nuovavedremo gli episodi dal nome: Pensiero Positivo e Cambio di rotta. Le anticipazioni rivelano che Jeff Mumford tornerà per aiutare la squadra a risolvere un caso risalente a quindici anni prima. Nel frattempo, Hondo sarà diffidente nei confronti di Leroy Henderson, il quale vorrà aprire un'impresa commerciale con Darryl. Poco dopo, Hondo si preoccuperà per suo padre, il quale gli farà poi una confessione sorprendente.S.W.A.T 4,4 dicembre: Jeff Mumford torna per indagare su un vecchio caso Jeff Mumford tornerà per aiutare la squadra a lavorare su un caso risalente a quindici anni prima e riuscire finalmente a risolverlo. Il caso, inevitabilmente si intreccerà con la sua vita ed il tutto sarà più complesso. Nel frattempo, Hondo diventerà sempre ...

Advertising

harleysgirlz : @kuneijder2 Nono, nelle prima puntata viene mostrata la scena finale del film che serve a far capire cosa è success… - SerieTvserie : Gomorra 5: uscita, trama, cast, anticipazioni terza puntata dell’ultima stagione della serie tv di Sky - tvblogit : Gomorra 5: uscita, trama, cast, anticipazioni terza puntata dell’ultima stagione della serie tv di Sky - CIAfra73 : RT @dumurin: @CIAfra73 pare la risposta Mediaset alla Blanca della Rai... speriamo abbia una trama unitaria e non solo casi di puntata. Com… - dumurin : @CIAfra73 pare la risposta Mediaset alla Blanca della Rai... speriamo abbia una trama unitaria e non solo casi di p… -